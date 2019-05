Tragedia na torach w Śląskiem. Opóźnienia pociągów na południu Polski

Śmiertelny wypadek w pobliżu stacji w Blachowni. Pociąg potrącił tam 41-letnią kobietę. Podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami składów do Opola, Wrocławia i Krakowa.

Wypadek wydarzył się ok. godz. 8. Kobietę potrącił pociąg spółki PKP Intercity Kossak relacji Kraków - Wrocław - podaje dziennikzachodni.pl. Skład jechał w stronę Opola.

Kobieta zginęła na miejscu. Jak informuje portal gminablachownia.pl, to 41-letnia mieszkanka Żagania.

Utrudnienia na trasie z Opola do Częstochowy mogą występować do popołudnia. Oznacza to, że opóźnione mogą być też pociągi jadące tą trasą w kierunku Wrocławia i Krakowa.