Nie żyją nastolatkowie. Policja podała nowe szczegóły po tragedii

Wszystkie śmiertelne ofiary sobotniego wypadku drogowego w Wodzisławiu Śląskim to bardzo młode osoby, nastolatkowie - wynika z informacji policji. Wieczorem w dzielnicy Zawada doszło do zderzenia dwóch aut osobowych, trzy osoby zginęły na miejscu, a trzy inne przewieziono do szpitali.