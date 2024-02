29-latek nie przeżył. Śmierć na siłowni w Grudziądzu

- Policjanci zastali mężczyznę w jego mieszkaniu, był on pod wyraźnym działaniem alkoholu. W rozmowie z funkcjonariuszami przyznał się do potracenia rowerzystki. Oświadczył, że kierował samochodem pod działaniem alkoholu. 53-latek został zatrzymany i przewieziony do komendy. Badanie stanu trzeźwości wskazało, że miał on w organizmie ponad 1,6 promila alkoholu - podała rzeczniczka.