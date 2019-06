Tragedia na polowaniu. Zamiast dzika zastrzelił człowieka

Do dramatycznego zdarzenia doszło w gminie Gidle (województwo łódzkie). Jak informuje policja, życie stracił 61-letni mężczyzna.

Funkcjonariusze zdradzają, że cała sytuacja rozegrała się w piątek wieczorem na skraju kompleksu leśnego przylegającego do pól uprawnych.

- Przypuszczając, że jest to dzik, oddał strzał - mówi teraz Adam Kolasa z łódzkiej Komendy Wojewódzkiej Policji cytowany przez portal interia.pl.

Myśliwy zszedł z wieżyczki i poszedł zobaczyć, co było w krzakach. Tam okazało się, że zamiast do dzika, strzelił do człowieka.