Mrowiny. Mieszkańcy żegnają Kristinę. Poruszające słowa proboszcza

Mrowiny. Mordercy Kristiny wciąż nie udało się odnaleźć. Koledzy i nauczyciele żegnają 10-latkę i zapewniają, że "zawsze będzie w ich sercach". Z kolei proboszcz parafii odniósł się do trudnych pytań: "Gdzie w czasie tragedii był Chrystus?"

- Odpowiem z głębi serca, bo tak czuję: Chrystus wraz z nią umierał. Bo powiedział bardzo jasno: "cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych braci moich, mnieście uczynili". On, umierając wraz z nią, zaprowadził ją do domu Ojca, by miała udział w pełnej radości - cytuje słowa duchownego "Fakt".