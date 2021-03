Tragedia na Podkarpaciu, nie żyje matka i dwoje dzieci. Nowe fakty

Do rodzinnego dramatu doszło w we wtorek, w miejscowości Chałupki. Matka zabiła nożem swoje dzieci - 6-letnią córkę i 4-letniego syna, a następnie siebie. W środę prokuratura przekazała nowe informacje w tej sprawie.

Tragedia w Chałupkach koło Rudnika nad Sanem wydarzyła się w ubiegłym tygodniu. 41-letnia Magdalena V. wraz z dziećmi wróciła z Niemiec do Polski. Zamieszkali razem u jej rodziców w Chałupkach (województwo podkarpackie).

Wcześniej wszyscy mieszkali w Niemczech wraz z ojcem dzieci, który ma obywatelstwo niemieckie. Syn i córka małżeństwa urodzili się na terenie Niemiec.

Chałupki. Matka zabiła nożem swoje dzieci i siebie

Ojciec dzieci wystąpił do sądu o ich powrót do rodzinnego kraju. Sąd Okręgowy w Rzeszowie przychylił się do tego wniosku. Magdalena V. miała przekazać dzieci ojcu.

We wtorek mężczyzna z nakazem sądu oraz kuratorem sądowym i psychologiem poszedł odebrać 6-latke i 4-latka. Nie wszedł jednak do domu, czekał na zewnątrz. Zostali z nim także policjanci, którzy asystowali całemu zdarzeniu, jednak na prośbę kuratora nie weszli do środka.

- Do domu wszedł kurator sądowy i psycholog, wówczas kobieta, pod pozorem ostatnich przygotowań dzieci do podróży, weszła z nimi do łazienki i zamknęła drzwi na zamek – mówil rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu Andrzej Dubiel.

Rozszerzone samobójstwo w Chałupkach. "Wszyscy mieli rany kłute"

Dodał, że gdy z wewnątrz zaczęły dobiegać odgłosy szarpaniny, szamotaniny otworzono z zewnątrz zamek, ale było za późno.

- W łazience znaleziono ciała matki i dzieci. Wszyscy mieli rany kłute okolic klatki piersiowej. Wezwano pogotowie, podjęto reanimację, ale ich życia nie udało się uratować – oznajmił prokurator.

Tragedia na Podkarpaciu. Sprawa prawdopodobnie umorzona

Prokurator Dubiel powiedział w środę, że po zakończeniu wszystkich czynności związanych ze sprawą zostanie ona prawdopodobnie umorzona ze względu na śmierć sprawcy.

Prokurator przybliżył także tło sprawy, bowiem wcześniej podawane były jedynie informacje medialne, nie wszystkie zgodne z prawdą.

Na środę zaplanowana jest sekcja zwłok.

