Tragedia na plaży. Zakopany żywcem Australijczyk w stanie krytycznym

"Mirror", powołując się na australijskie media, donosi, że do tragedii doszło podczas spotkania przyjaciół na plaży. Przyjmuje się, że grupa miała wykopać dziurę w piasku. Następnie w wyniku wypadku młody mężczyzna wpadł do niej głową. Piasek wokół zawalił się do środka, niemal grzebiąc go żywcem. 25-latek miał spędzić pod piaskiem "długi czas", podczas którego przyjaciele usilnie próbowali go odkopać.