Tragedia na Mazurach. Karetka uderzyła w konar. Nie żyje 90-latek

Tragiczne zdarzenie miało miejsce we wsi Pozezdrze Kolonia na Mazurach. To właśnie tam karetka, która wiozła 90-letniego pacjenta, zderzyła się z powalonym przez wiatr drzewem. Droga, na której doszło do wypadku, była zablokowana przez około pół godziny, aby umożliwić służbom porządkowym usunięcie przeszkody i zabezpieczenie miejsca zdarzenia - poinformował PAP, powołując się na punkt informacji drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie.