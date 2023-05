Tragedia na Mazowszu. Nie żyje 21-latka

W miejscowości Dzierżanowo, na trasie z Pułtuska do Makowa Mazowieckiego doszło do śmiertelnego wypadku. Nie żyje 21-latka kierująca alfa romeo, a 57-latka z renault, z którym się zderzyła, została przetransportowana do szpitala. Droga na odcinku Chrzanowo-Kleszewo jest zamknięta.