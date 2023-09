Tragedia na jeziorze Sarbsko. Potwierdził się najgorszy scenariusz

Na jeziorze Sarbsko zginął wędkarz

- Choć jako MSPiR SAR nie prowadzimy czynności na jeziorach, to po otrzymaniu zgłoszeniu zdecydowaliśmy się wysłać jednostkę z BSR Łeba do Nowęcina. Tam po długich poszukiwaniach od strony wody i lądu udało nam się we współpracy ze strażą pożarną odnaleźć mężczyznę - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR Sebastian Kluska.