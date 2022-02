Tragedia na indyjskim weselu. 13 martwych kobiet

Tragiczne zdarzenia zaszły podczas radosnego obrzędu zwanego "Haldi", stanowiącego część indyjskich zaślubin. Kobiety śpiewały, a mężczyźni przynosili weselne potrawy. Zamiast radości gości weselnych czekała pełna napięcia akcja ratunkowa. Na miejsce wezwane zostały służby. Ratownicy ustawili drewnianą konstrukcję, która umożliwiała dostanie się do wnętrza głębokiej studni i wyciąganie stamtąd kobiet idzieci, które wpadły do otworu. Większość poniosła śmierć na miejscu, dwie kobiety zmarły już po przewiezieniu do szpitala.