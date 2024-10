Tragedia na boisku. 19-latek przed sądem

Szczegóły zeznania oskarżonego

Oskarżony przyznał się do czynu i w śledztwie wyjaśniał: 'Żałuje tego co się stało, że go uderzyłem. Zrobiłem to w samoobronie i w obronie mojego kolegi, który pierwszy został uderzony. Poza tym ich (...) było czterech, a nas dwóch, więc mieli przewagę'. Przed sądem przepraszał rodziców zmarłego.