Tragedia 30-letniej Izy. Adam Bodnar o wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Adam Bodnar w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski został zapytany m.in. o to, czy Trybunał Konstytucyjny jest winny temu, co się wydarzyło w Pszczynie. Przypomnijmy, że w szpitalu w tym mieście zmarła 30-letnia Iza, która była w 22. tygodniu ciąży. - Wina TK polega na tym, że 22 października 2020 roku TK ograniczył dostęp do legalnej aborcji. Jakiekolwiek zmiany dot. prawa aborcyjnego powinny być przeprowadzane poprzez zmiany parlamentarne i pogłębioną debatę - powiedział były Rzecznik Praw Obywatelskich i dodał, że został "wykorzystany mechanizm polegający na tym, że TK wystąpił w roli negatywnego ustawodawcy, łamiąc ustalone prawo, które obowiązywało od ponad 25 lat". - Wyrok (TK - przyp. red.) wytworzył wielki strach - dodał gość WP. - Strach tego, że jakimkolwiek przypadkiem aborcji interesuje się prokurator i analizuje każdą sytuację. To tworzy tzw. mrożący skutek - wyjaśnił prof. Adam Bodnar i przekazał, że "prokuratura to potężna władza w Polsce".