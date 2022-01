Trafiła do aresztu za wyłudzenia. Wyszła i zorganizowała nowy przekręt

W listopadzie 2021 roku do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Magdalenie S. Kobietą jest główną oskarżoną w sprawie wyłudzeń pożyczek na kwotę ok. 50 mln zł. Okazuje się, że nie jest to jedyna sprawa, w której główną podejrzaną jest Magdalena S. Co więcej, kolejnego przestępstwa kobieta miała dopuścić się, gdy wypuszczono ją z aresztu tymczasowego.