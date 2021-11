Traczyk-Stawska o Marszu Niepodległości: "Marsz ludzi, którzy szukają wrogów, sieją nienawiść i niszczą Warszawę"

I to jest wielkie nieporozumienie. Ci, którzy ten marsz prowadzą, nie mogą się na Dmowskiego powoływać. On miał wprawdzie inne widzenie tego, jak ma wyglądać życie w naszym kraju, ale był to człowiek naprawdę szlachetny i mądry. To jest bardzo ważne, żebyśmy uznali ten marsz za szkodliwy, bo on nie wywołuje żadnej radości, wprost przeciwnie. Część tych ludzi niszczy Warszawę, inni są przede wszystkim nastawieni na walkę z niewidzialnym wrogiem. My – powstańcy warszawscy – pamiętamy marsze, które odbywały się niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.