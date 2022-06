Trąba powietrzna w Lesznie? Przerażające nagranie diabełka pyłowego w Wielkopolsce

Niezwykły moment uchwycił jeden z kierowców w Lesznie, w woj. wielkopolskim. W środę 22 czerwca pan Arkadiusz Pacewicz natknął się na gigantyczny słup wirującego pyłu. Mężczyzna natychmiast wyjął telefon i zaczął wszystko nagrywać. Z daleka powstałe zjawisko przypominało trąbę powietrzną. Na szczęście to było coś zupełnie innego. Na imponującym klipie, który autor udostępnił Wirtualnej Polsce, widać tzw. diabełka pyłowego. To osobliwie nazwane zjawisko nie jest związane z frontem burzowym. Diabełek formuje się podczas słonecznej i upalnej pogody. Powierzchnia ziemi musi być mocno nagrzana. Ciepło ucieka do atmosfery, tworząc wówczas niestabilną warstwę powietrza. To wszystko sprzyja powstawaniu charakterystycznego wiru, który może osiągać imponujące rozmiary. W przeciwieństwie do trąby powietrznej diabełek pyłowy jest bezpiecznym zjawiskiem i po chwili ustaje. Nagranie pana Arkadiusza błyskawicznie stało się hitem sieci i trafiło na fora obserwatorów burz i miłośników nietypowych zjawisk pogodowych. Większość internautów była w szoku, widząc tak imponujący słup pyłu. Część komentujących nie dowierzała, jakie zjawiska pogodowe można obecnie obserwować w naszym kraju. Do tej pory diabełki pyłowe kojarzyły się z terenami pustynnymi i stepowymi m.in. w USA.

Rozwiń