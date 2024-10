"Totalny nokaut Kaczyńskiego". Posłowie ocenili pomysł Tuska

- To jest bardzo ważna zapowiedz, która sprawiła, że w tą sobotę cała Polska na własne oczy mogła zobaczyć "total KO" (ang. Knockout - red.), czyli totalny nokaut Jarosława Kaczyńskiego, który chciał opierać kolejną kampanię na migracji, ale to się kompletnie nie udało. To narzędzie zostało kompletnie rozbrojone - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Witold Zembaczyński (KO), pytany o zapowiedz premiera Donalda Tuska o zawieszeniu prawa do azylu. Według niego, czasowe zawieszenie prawa do azylu na granicy z Białorusią "to jedyny sposób na zatrzymanie migracji ze wschodu". Przeciwnego zdania jest Michał Moskal z Prawa i Sprawiedliwości. - To nie jest żaden plan czy żadna strategia. To nie jest nawet zalążek strategii. To nawet nie jest pomysł, tylko jakiś zalążek pomysłu i to pomysłu skrajnie głupiego - ocenił poseł.

