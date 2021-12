Totalna zmiana pogody. Silne ocieplenie. Kiedy wróci zima?

Jak prognozuje synoptyk IMGW Szymon Ogórek, "we wtorek na obszarze Warmii, a także Śląska należy się spodziewać mżawki. Na krańcach zachodnich prognozujemy temperatury do 4 stopni Celsjusza, mogą też pojawić się tam mgły". Widoczność będzie ograniczona nawet do 200 metrów. Ogórek dodał, że na wschodzie i południowym wschodzie spodziewane są opady marznącego deszczu.