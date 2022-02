"Totalna kompromitacja". Poseł wprost o Turowie

- PiS uznał, że mówienie, że białe jest czarne, a czarne jest białe, jest sposobem na prowadzenie polityki. Ale od mówienia, że białe jest czarne, białe nie stanie się czarne. Białe będzie ciągle białe, a czarne będzie ciągle czarne. I tak jest w przypadku Turowa. To jest totalna kompromitacja - mówił Paweł Zalewski (Polska 2050) w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, komentując porozumienie z Czechami. - Początkowe porozumienie kosztowałoby polską firmę, która zarządza Turowem, 30 mln zł. Dzisiaj jest to ponad 520 mln zł. Z naszych kieszeni. To nie są pieniądze tej firmy - wskazał Zalewski. Jak dodał, "nie ma procedury, by TSUE mógł wycofać się z nałożonych na nas kar". - To jest cała prawda o polityce PiS. Wstawanie z kolan polega na tym, że PiS legł na podłodze plackiem - podsumował Zalewski.