Toruń. Rowerzysta śmiertelnie potrącił kobietę i uciekł. "Sprawdzamy każdą informację"

Policja w Toruniu weryfikuje pierwsze zgłoszenia dotyczące rowerzysty, który śmiertelnie potrącił 86-letnią kobietę. Policja opublikowała nagranie z miejskiego monitoringu w poniedziałek. – Wszystkie informacje rzetelnie sprawdzamy – mówi WP kom. Marta Nawrocka z policji w Toruniu.

Do wypadku doszło w Toruniu, na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Matejki, w czwartek 22 sierpnia , tuż po godz. 12:00. Policja opublikowała nagranie z monitoringu miejskiego, na którym dokładnie widać moment potrącenia.

W poniedziałek służby ponowiły apel do wszystkich , którzy mają jakieś informacje o pomoc w odnalezieniu sprawców wypadku.

Toruń. Rowerzysta wiózł pasażera. Policja: to prawdopodobna przyczyna

- Apel jest aktualny, ponieważ nadal nie ustaliliśmy tożsamości ani rowerzysty ani pasażera – przyznała w rozmowie z Wirtualną Polską kom. Marta Nawrocka. – Już jakieś informacje do nas spływają, ludzie dzwonią i wszystkie te zgłoszenia weryfikujemy bardzo dokładnie. Ale jeszcze nic nie ustalono ani nie zatrzymano nikogo – podkreśliła funkcjonariuszka.

Przejście dla pieszych, przez które przechodziła kobieta było prawidłowo oznakowane, 86-latka miała zielone światło. – Rowerzysta jechał po przejściu, czego absolutnie nie powinien robić w tym miejscu. Na tym skrzyżowaniu nie ma wyodrębnionego pasa dla rowerów. Dodatkowo, na kierownicy roweru przewożony był inny mężczyzna, co ograniczało widoczność prawie w 100 proc. – relacjonowała policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Na skrzyżowaniu, w momencie wypadku byli inny piesi i kierowcy. – Zostaliśmy wezwani na miejsce. Podobnie służby medyczne. Nieprzytomna kobieta trafiła do szpitala – podkreśla policjantka.

- Są telefony, ludzie przekazują nam swoje przypuszczenia. Świadków już przesłuchaliśmy, ale niestety ich zeznania nie doprowadziły nas do ustalenia sprawców wypadku – przyznała policjantka.

Toruń. Mieszkańcy: to niebezpieczne skrzyżowanie

Mieszkańcy Torunia, na jednej z grup na Facebooku, przyznają, że miejsce, gdzie rowerzysta śmiertelnie potrącił 86-latkę, jest niebezpieczne. Pani Aneta zwraca uwagę, że "w tym miejscu nie ma ścieżki rowerowej, po której mogliby poruszać się rowerzyści. Nie rozumiem czy tak trudno zejść z roweru i przeprowadzić go na drugą stronę? Ze względów bezpieczeństwa swojego i pieszych."

Inny mieszkaniec domaga się konsekwencji od służb drogowych. Jego zdaniem, w tym miejscu powinno obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 km/h, bo wypadki z udziałem pieszych zdarzają się tam zbyt często. "Co prawda teraz był to rowerzysta, ale trzeba pomyśleć o zmianach w tym miejscu" – napisał internauta.