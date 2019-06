Darłowo. Nie żyje 17-letni rowerzysta, który wpadł do kanału portowego

Mimo 90 minut reanimacji służbom nie udało się uratować 17-latka. Chłopak prawdopodobnie stracił równowagę podczas jazdy na rowerze i wpadł do kanału portowego w Darłowie.



Do wypadku doszło w sobotę wieczorem. Policja poinformowała, że otrzymała zgłoszenie od świadka zdarzenia. Według relacji mężczyzny jądący rowerem 17-latek stracił równowagę i wpadł do kanału portowego w Darłowie.

Rzeczniczka policji w Sławnie relacjonowała: – Na miejsce skierowano wszystkie służby i po ok. 20 minutach udało się wyciągnąć młodego mężczyznę na powierzchnię. Reanimacja trwała ponad 1,5 godziny, ale nie udało się go uratować. Po ustaleniu tożsamości okazało się, że to 17-latek, mieszkaniec Darłowa – powiedziała mł. asp. Kinga Warczak.