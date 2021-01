Toruń. Kolejna afera szczepionkowa. Adam Niedzielski zabrał głos

Zbigniew Girzyński przyjął szczepionkę na COVID-19 poza kolejnością

We wtorek media obiegła informacja, że na Uniwersytecie w Toruniu poza kolejnością zaszczepiono pracowników niemedycznych. Wśród nich znalazł się 47-letni poseł PiS Zbigniew Girzyński. Jest on zatrudniony na Wydziale Nauk Historycznych UMK.

Adam Niedzielski odniósł się także do afery na WUM-ie, która wybuchła pod koniec 2020 roku. - Wszyscy byli zaskoczeni tym, że w zasadzie to oni byli zaproszeni, że biorą udział w jakiejś akcji promocyjnej. To są takie tłumaczenia z kategorii 5-latka - dodał. - Z mojego punktu widzenia to jest sytuacja nie do zaakceptowania. Mam nadzieję, że to szybko zostanie wyjaśnione - przekazał minister zdrowia.