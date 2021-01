Adam Niedzielski o szczepieniu Girzyńskiego. "Tłumaczenia z kategorii 5-latka"

Poseł PiS Zbigniew Girzyński przyjął szczepionkę na COVID-19. Polityk tłumaczył się w mediach społecznościowych, że nie zaszczepił się poza kolejnością. Poseł został zawieszony w prawach członkach partii PiS. Do sprawy odniósł się minister zdrowia Adam Niedzielski.

Adam Niedzielski został poproszony na antenie Radia ZET o skomentowanie szczepienia Zbigniewa Girzyńskiego. - Nie będę bronił posła Girzyńskiego dlatego, że jest posłem PiS - powiedział. - Uważam, że to jest zachowanie niegodne, bez względu na barwy polityczne - dodał szef resortu zdrowia.

We wtorek media obiegła informacja, że w Toruniu zaszczepiono niemedycznych pracowników UMK. Wśród zaszczepionych miał się znaleźć m.in. poseł PiS - 47-letni Zbigniew Girzyński. Jest on zatrudniony na Wydziale Nauk Historycznych UMK.

Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego PiS, przekazał, że decyzją Jarosława Kaczyńskiego Girzyński został zawieszony w prawach członka partii.

Adam Niedzielski o szczepieniu posła PiS

Szef resortu zdrowia odniósł się także do afery szczepionkowej, która wybuchła pod koniec grudnia. - To pewna analogia tego, co się stało na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - powiedział.

- Wszyscy byli zaskoczeni tym, że w zasadzie to oni byli zaproszeni, że biorą udział w jakiejś akcji promocyjnej. To są takie tłumaczenia z kategorii 5-latka - dodał Niedzielski. - Z mojego punktu widzenia to jest sytuacja nie do zaakceptowania. Mam nadzieję, że to szybko zostanie wyjaśnione - podkreślił minister zdrowia.

Adam Niedzielski przekazał także, że rano dowiedział się, że toruński uniwersytet ma medyczne oddziały. Dlatego też ma dostępy do szczepionek na COVID-19.

Szef resortu zdrowia odniósł się także do tłumaczeń posła PiS. - Generalnie nie wydaje mi się, żeby tak było, ale to sprawdzę - powiedział.

Minister zdrowia o luzowaniu obostrzeń

Adam Niedzielski na antenie Radia ZET został zapytany także o luzowanie obostrzeń. Minister zdrowia przekazał, że jego zdaniem rekomendowane będzie utrzymanie dotychczasowych nakazów i zakazów.

Minister przestrzegł przed otwieraniem hoteli. Według jego opinii mogłoby to doprowadzić do wzmożonej transmisji koronawirusa. Nie rekomenduje on także otwierania szkół w najbliższym czasie.

- Najbardziej boję się otwierania hoteli i tego, że ludzie pojadą teraz na spóźnione ferie, zwłaszcza że starsze dzieci są na zdalnym nauczaniu - powiedział Niedzielski.

Decyzję o luzowaniu obostrzeń pandemicznych rząd ma podjąć w tym tygodniu. W środę o godzinie 10:00 zapowiedziano zebranie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.