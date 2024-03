Torturowali 7-latka, później jego ciało rzucili świniom. Przełom w sprawie

Z dokumentów opublikowanych w 2017 roku przez Departament ds. Dzieci i Rodzin stanu Kansas wynika, że ​​7-letni Jones Adrian był dręczony i bity kilka lat przed śmiercią. Ojciec i jego macocha zawiązywali mu oczy i przywiązywali go pasami do stołu, zmuszali go do jedzenia z miski pełnej robaków przed domem z rękami związanymi z tyłu, rozbierali go do naga i zamykali w kabinie prysznicowej, a także zmuszali go do stania całą noc w wodzie po szyję w brudnym przydomowym basenie.