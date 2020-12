Torba, dżem i warsztaty florystyczne zamiast nagród dla urzędników MF

W ramach cięć budżetowych MF zablokował urzędnikom nagrody

Związkowcy skarbowców wyliczyli, jakie kwoty nagród stracili przez to pracownicy. Dane te upublicznili na portalu skarbowcy.pl. Wynika z nich, że urzędnicy centrali ministerstwa finansów stracili średnio po 15 tysięcy złotych na głowę. Zatrudnieni w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie od tysiąca do 5 tysięcy złotych. W IAS Kraków kwoty te wahają się od 500 zł w przypadku niższych urzędników do 2 200 zł w przypadku urzędników służby cywilnej, aż do 2 400 zł jeśli chodzi o funkcjonariuszy.