Areszt dla Szymona K. Nowe fakty ws. usiłowania zabójstwa księdza

- Z zebranego dotychczas materiału dowodowego wynika, iż w dniu 3 listopada 2024r w godzinach wieczornych do budynku plebanii Parafii Świętego Brata Alberta w Szczytnie wdarł się siłowo mężczyzna. Na korytarzu parafii wyszedł do niego proboszcz parafii Lech L., a wówczas mężczyzna zaatakował go, zadając szereg ciosów metalowym toporkiem w głowę - potwierdza dotychczasowe ustalenia rzecznik prasowy, prok. Daniel Brodowski.