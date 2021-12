Top 5, czyli lista cyfrowych przebojów ubiegłego roku

To, że mamy już ogromną ilość danych w wersji cyfrowej, daje pole do tworzenia nowych usług i aplikacji bazujących na tych danych. Właśnie weszła w życie ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Dzięki niej jeszcze więcej danych będzie mogło zostać wykorzystanych do prowadzenia analiz czy badań. Będzie się nimi można też posługiwać, budując rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji – dla biznesu, przemysłu czy też do modelowania kryzysowego. Dalszy rozwój nowych usług i aplikacji bazujących na tych danych jest jednym z priorytetów FERC. Dofinansowanie na takie projekty będą mogli otrzymać również prywatni przedsiębiorcy. Warto zobaczyć, jak to działa na DANE.gov.pl. Znajdziecie tam dostępne zasoby danych oraz przykładowe aplikacje powstałe na ich bazie.