Tony broni z USA. Niebywałe nagranie z portu w Gdyni

Imponujący widok na tony amerykańskiego sprzętu uchwycony przez kamerę z drona. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak w porcie w Gdyni na przeładunek czeka wielka ilość wojskowego sprzętu z USA. To wszystko należało do Zespołu Bojowego 3. Brygady Pancernej 1. Dywizji Kawalerii, która w Polsce brała udział w ćwiczeniach pod kryptonimem "Atlantic Resolve". Teraz czołgi Abrams, haubice Paladin, cysterny z paliwem, transportery opancerzone M113 czy pojazdy bojowe Bradley wrócą za ocean z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Niezwykłe nagranie opublikował profil Baltic Security, który publikuje treści poświęcone wschodniej flance NATO. W operacji Atlantic Resolve udział brało ok. 6 tys. amerykańskich żołnierzy. Zostali oni rozmieszczeni w Polsce, Bułgarii, Litwie, Estonii, Łotwie, Czechach i Danii w ramach zaangażowania sił USA w rozwój i wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Teraz transportem całego sprzętu zajmie się potężny statek USNS Mendonca o długości ok. 290 metrów.