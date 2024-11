Tomczyk uderza w Macierewicza. "Mamy problem"

Tomczyk wskazywał, że "to komisja Jerzego Millera ustaliła przyczyny katastrofy". - A było nimi zderzenie z drzewem, przeszkodami terenowymi i ziemią. I to efekt prac polskiej komisji, złożonej z polskich specjalistów, a nie, jak pan mówił komisji rosyjskiej. To była polska komisja i polskie śledztwo - powiedział Tomczyk, nawiązując do zarzutów Macierewicza ws. rosyjskich wpływów na pracę komisji Millera.