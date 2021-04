Tomczyk: "System szczepień w Polsce został postawiony na głowie"

Koronawirus w Polsce. "Ci ludzie nie musieli umrzeć"

- Takie są statystyki. Jeśli dodamy do tych zgonów ludzi, którzy umarli, bo ten system ochrony się zapadł, to mamy gigantyczną liczbę około 100 tys. osób, które zmarły na COVID-19 i w związku z nim. Pamiętajmy, że nasi bliscy nie musieli umrzeć. (…) To sytuacja, w której każdy z nas uczestniczy. Każdy z nas kogoś stracił. Kogoś bliskiego, sąsiada, kogoś, kogo znaliśmy. (…) W niektórych krajach ta liczba zgonów jest znacznie niższa. My jesteśmy w tej sprawie w światowej czołówce i to nie jest chlubny rekord. To wskaźnik, który pokazuje, jak państwo sobie poradziło. Nasze państwo niestety w tej sprawie sobie nie poradziło. I to jest bardzo zła wiadomość, to jest dramatyczna sytuacja – podsumował Tomczyk.