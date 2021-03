Gdzie jest Jarosław Kaczyński? Opozycja grzmi, PiS uspokaja: "Z pracy wychodzi jako ostatni"

Rozmówca Wirtualnej Polski - w imieniu swojego klubu - złożył we wtorek w Sejmie wniosek o to, by Kaczyński - jako wicepremier ds. bezpieczeństwa - wygłosił "raport o stanie państwa w pandemii".

-_ Co robił wicepremier ds. bezpieczeństwa w ciągu ostatniego miesiąca? Bo dziwnym trafem od czasu, kiedy pojawiła się afera prezesa Orlenu Daniela Obajtka, pan premier Kaczyński zniknął z pola widzenia, zapadł się pod ziemię. Dzisiaj wicepremier ds. bezpieczeństwa odpowiada właśnie za stan bezpieczeństwa państwa. To jemu podlegają wszystkie najważniejsze resorty siłowe. Jaka jest dzisiaj jego rola? Gdzie jest pan premier Kaczyński? Ja widzę tutaj tylko pusty fotel _- grzmiał w Sejmie szef klubu KO .

Politycy PiS wywoływanie wicepremiera Kaczyńskiego do tablicy przez polityków opozycji nazywają "rytualnym". - Jeśli nie zaatakujesz Jarosława Kaczyńskiego, to nie liczysz się jako polityk opozycji - drwi zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel, wieloletni dyrektor biura prezesa.

- Komitet ds. bezpieczeństwa, któremu przewodniczy Jarosław Kaczyński, obraduje regularnie. RZZK, komitet - gremia te nieustannie prowadzą analizy i to na ich podstawie będą podejmowane decyzje. Jeżeli sytuacja będzie wymagała wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, to taka decyzja zostanie podjęta - przekonuje Radosław Fogiel.

O sytuacji pandemicznej wypowiadać się jednak publicznie nie zamierza. - Role są rozdzielone, za komunikację odpowiada premier. A także pełnomocnik ds. szczepień Michał Dworczyk. To oni są na pierwszej linii, nie ma potrzeby, by w mediach brylował prezes - mówi o Kaczyńskim jeden z jego współpracowników.

Jarosław Kaczyński w rządzie. Czym się zajmuje?

Oficjalny komunikat KPRM: "Dotychczasowe posiedzenia Komitetu mają charakter niejawny, oznacza to, że dokumenty z posiedzeń Komitetu również mają charakter niejawny i udostępnienie ich wnioskodawcy w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej nie jest możliwe.

Co ciekawe, rozstrzygnięcia Komitetu zapadają w drodze uzgodnienia, a gdy takowe nie jest możliwe, rozstrzyga zdanie Przewodniczącego Komitetu. Dodatkowo członkom Komitetu przyznano możliwość zgłoszenia zadania odrębnego w stosunku do zapadłego rozstrzygnięcia.

Kaczyński - co podkreśla urzędnik - posiada dostęp do informacji objętych klauzulą "tajne” i "ściśle tajne”.

- Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych członek Rady Ministrów posiada dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne”. W przypadku dostępu do informacji niejawnych pochodzących od Służb Wywiadowczych, informuję, że zgodnie z zasadą "need to know” informacje niejawne mogą być udostępniane tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez daną osobę pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo wykonywania czynności zleconych - argumentuje podsekretarz stanu.