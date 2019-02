Tomasz Siemoniak: "To najgłębszy kryzys PiS w historii"

To najgłębszy kryzys PIS w historii, bo zeznania uderzają bezpośrednio w Jarosława Kaczyńskiego - powiedział Tomasz Siemoniak. Zapowiedział też, że partie opozycyjne są bardzo bliskie stworzenia szerokiej koalicji na wybory do Europarlamentu.

Siemoniak nazwał spółkę Srebrna "mętną wodą". - Spółką kieruje kierowca prezesa z sekretarką, ale Kaczyński i tak o wszystkim decyduje A nie może, bo jest posłem zawodowym. Jest rodzina, są kuzyni, kuzyni tych kuzynów, znikający ksiądz, który nie jest księdzem. To wszystko wygląda fatalnie - stwierdził Siemoniak.

"To najgłębszy kryzys PiS w historii"

Polityka PO oburza fakt, że Sejm angażuje się do obrony spółki Srebrna, a w jej imieniu wypowiada się marszałek Sejmu, wicemarszałkowie. Jego zdaniem posłowie PO nie powinni się tym zajmować, a władze spółki same powinny tłumaczyć się z "taśm Kaczyńskiego".

- To najgłębszy kryzys PIS w historii, bo są zeznania, które uderzają bezpośrednio w Jarosława Kaczyńskiego - stwierdził Siemoniak.

Konferencja bliskowschodnia

- Nic nie zyskaliśmy na niej, nie ma po niej żadnych podsumowań. Jest za to afera wokół wypowiedzi premiera Netanjahu, a koło 3.00 w nocy premier Morawiecki pisze tweety o historii Polski. Polska zawsze wobec Bliskiego Wschodu umiała trzymać balans, teraz stanęła po konkretnej stronie. To wielka porażka. Daliśmy salę, katering i robiliśmy dobrą minę do złej gry - stwierdził Siemoniak.