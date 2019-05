Tomasz Sekielski i "Nie mów nikomu". Witold Waszczykowski zabrał głos ws. dokumentu

- Gdyby ktoś miał poważny interes w wyjaśnieniu patologicznego zjawiska, to zrobiłby to nie w kampanii wyborczej, tylko po niej - powiedział Witold Waszczykowski. Były szef MSZ nie oglądał dokumentu Tomasza Sekielskiego, ale uważa, że czas jego premiery jest nieprzypadkowy.

- Filmu nie widziałem, wyborcy o to nie pytają - powiedział w rozmowie z Polsat News Witold Waszczykowski. Były minister spraw zagranicznych rozmawiał o dokumencie Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu". Przedstawiono w nim historie ofiar molestowania seksualnego, którego sprawcami byli księża.

- Gdyby ktoś miał poważny interes w wyjaśnieniu patologicznego zjawiska, to zrobiłby to nie w kampanii wyborczej, tylko po kampanii wyborczej - stwierdził Waszczykowski. Zauważył też, że nagłośniono przypadki, które "podpadają pod kodeks karny".

Restutucja mienia. Waszczykowski twierdzi, że chodzi o "miękki lobbing"

Polityk odniósł się również do nagłego odwołania przez stronę polską wizyty izraelskiej delegacji. Decyzja zapadła, gdy okazało się, że rozmowy mogą dotyczyć głównie restytucji mienia żydowskiego.

- Gospodarz musi przygotować się do tego, jeśli chce podjąć rozmowę na takim szczeblu i w takim temacie, albo w ogolę nie podejmować rozmów, jeśli go to nie interesuje - wyjaśnił.