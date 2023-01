Tomasz Lis zapowiada powrót. Nowy plan

Ustalenia Wirtualnej Polski

Tomasz Lis zapowiada powrót do pracy po kilku miesiącach od odejścia z "Newsweeka" na skutek materiału Wirtualnej Polski. Z tytułem pożegnał się pod koniec maja 2022 roku. Jak ujawniła Wirtualna Polska, w redakcji tygodnika miało dochodzić do nadużyć. Według relacji, do których dotarła WP, Lis miał doprowadzać pracowników do ataków paniki, poniżać, a także stosować wulgarne i seksistowskie odzywki.