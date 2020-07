Tomasz Lis przeprosił Krystynę Pawłowicz. Sędzia TK ma jednak wątpliwości

Do tego oświadczenia odniosła się sama zainteresowana. Zdaniem Pawłowicz Lis nie wykonał przeprosin tak jak to zakładał wyrok sądu. Jej zdaniem jego oświadczenie powinno mieć inne wymiary. "W tej sytuacji skorzystam z możliwości jaką daje punkt drugi wyroku, tj. sama opublikuję przeprosiny Tomasza Lisa na jego koszt" - poinformowała Pawłowicz na Twitterze.

Krystyna Pawłowicz vs. "Newsweek". Kulisy sprawy

Rok później sprawa trafiła do sądu , którą wygrała Krystynę Pawłowicz. Zapadł wyrok, na mocy którego sąd nakazał Tomaszowi Lisowi publikację w prowadzonym przez niego tygodniku przeprosin dla Pawłowicz, zapłacenie jej 40 tys. zł zadośćuczynienia, a także pokrycie 6,9 tys. zł kosztów procesu.

Początkowo Tomasz Lis nie złożył apelacji od wyroku, który po miesiącu się uprawomocnił. Ringier Axel Springer Polska przekazał komornikowi ok. 50 tys. zł na zadośćuczynienie dla Pawłowicz i koszty procesowe. Jednocześnie podkreślono, że strona nie została poinformowana o zawiadomieniu. Lis ostatecznie odwołał się od wyroku, ale na początku 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił to żalenie. Szef "Newsweeka" został zobowiązany do zamieszczenia przeprosin.