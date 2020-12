Tomasz Komenda walczy o odszkodowanie. Na wyrok będzie musiał poczekać

Rozprawa Tomasza Komendy przed opolskim sądem rozpoczęła się po 9:30 i trwała blisko 4 godziny. Podczas niej przesłuchano ostatnich biegłych z zakresu psychologii i psychiatrii. Polska Agencja Prasowa donosi, że sam Komenda przyjechał do Opola, aby osobiście usłyszeć werdykt.

Tomasz Komenda spędził w wiezieniu 18 lat po tym, jak wrocławski sąd skazał go za gwałt i morderstwo 15 letniej dziewczyny. Za każdy rok niesłusznego wyroku mężczyzna domaga się po milionie złotych zadośćuczynienia za każdy rok spędzony w więzieniu.

Przypomnijmy, że ponad 4 lata temu śledczy wrócili do rozwikłania zbrodni miłoszyckiej podczas której zgwałcono i zamordowano 15-letnią Małgosię. W toku sprawy ustalono, że to nie Tomasz Komenda odpowiadał za zbrodnię. Na wolność wyszedł w marcu 2018 roku, a już dwa miesiące później kropkę nad i postawił Sąd Najwyższy, który uniewinnił go od zarzucanych mu przestępstw.