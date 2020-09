Tomasz Komenda. Niedługo zostanie ojcem. Zdradził płeć i imię swojego pierwszego dziecka

18 września do kin w całej Polsce trafi film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy". To opowieść oparta na prawdziwej historii młodego człowieka, którego życie zmieniły fałszywe oskarżenia, po których trafił na 18 lat do więzienia. Teraz Tomasz Komenda układa sobie życie od początku. Za trzy miesiące po raz pierwszy zostanie ojcem, a w przyszłym roku planuje ślub.