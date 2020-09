Tomasz Komenda. 18 lat w więzieniu spędził przez sąsiadkę swojej babci

Tomasz Komenda przez 18 lat przebywał w więzieniu. Podczas procesu w 2004 roku ostatecznie o skazaniu go miały przesądzać znalezione w czapce na miejscu zbrodni włosy, analiza zapachu, a także ślady uzębienia na ciele 15-letniej Małgosi.

Jak przyznał po latach, już po uniewinnieniu , Tomasz Komenda w programie "Uwaga" TVN-u, wszystko zaczęło się od sąsiadki jego babci. To ona miała rozpoznać Tomasza Komendę na podstawie przedstawionego w telewizji rysopisu. Dlaczego pogrążyła wnuka sąsiadki?

O konflikcie między Dorotą P. a rodziną Tomasza Komendy pisze "Plejada". Dorota P. ciągle przyprowadzała do babci Tomasza Komendy swojego syna, by ta się nim opiekowała. Kiedy pani Teresa powiedziała, że już nie będzie zajmować się dzieckiem sąsiadki, ta miała zacząć się odgrażać.

Tomasz Komenda miał mocne alibi potwierdzone przez kilkanaście osób. Dlaczego uwierzono sąsiadce?

Jak opisuje "Wprost" za "Gazetą Wyborczą", po latach, podczas badania wariografem okazało się, że Dorota P. w czasie procesu Komendy kłamała. Zmieniła więc zeznania i dodała, że przed laty nie chciała zeznawać, ale była nękana przez policjanta, który codziennie do niej przychodził. Sąsiadka babci Komendy bała się, że jeśli nie będzie zeznawać, to sama skończy w więzieniu. Przychodzący do Doroty P. policjant miał jej powiedzieć, że sama może zostać oskarżona o chronienie mordercy.