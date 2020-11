Tomasz Gutry: pocisk, który mnie trafił miał 7 cm

W środę ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Mimo że - zgodnie z zapowiedziami organizatorów - miał być zmotoryzowany - wielu uczestników brało w nim udział pieszo. Doszło do starć z policją. które miały miejsce między innymi w rejonie ronda de Gaulle'a. Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że "grupy chuliganów zaatakowały policjantów chroniących bezpieczeństwo innych ludzi". Funkcjonariusze użyli pałek, gazu łzawiącego i broni gładkolufowej.

- Kiedy policja wkroczyła to ludzie, jak zwykle w panice uciekli. Ja jeszcze trochę stałem, 10 metrów od policjantów i w pewnym momencie nikogo już nie było. Jeden z policjantów strzelił do mnie. On stał w szeregu z innymi" - opisuje przebieg zdarzenia Tomasz Gutry.