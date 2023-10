Rewolucja w Senacie? Nieoficjalnie: Grodzki się pożegna

W lutym 2023 roku, gdy pojawiły się pierwsze spekulacje o zmianie marszałka, w programie "Tłit" Wirtualnej Polski prof. Grodzki mówił: "Takie spekulacje to natura polityki. Na korytarzach Sejmu i Senatu takich plotek są miliony. Życie mnie nauczyło, również chirurgia, że emocje należy kontrolować i im nie ulegać, bo to niczego dobrego nie przynosi. Jestem dumny, że mogłem służyć Rzeczpospolitej jako marszałek Senatu. Jeżeli będzie możliwość, bym mógł to robić w drugiej kadencji, będę to robił".