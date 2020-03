WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze senat + 2 grodzkitłit 2 godziny temu Tomasz Grodzki pojechał do Włoch. Krzysztof Śmiszek: wszystkie podstawowe reguły zostały złamane Tomasz Grodzki przebadał się na obecność koronawirusa po tym, jak wrócił z Włoch. Krzysztof Śmiszek, który był gościem w programie "Tłit",... Rozwiń trzecia osoba w państwie czyli mar … Rozwiń Transkrypcja: trzecia osoba w państwie czyli marszałek Grodzki jeździ sobie do Włochy lata przylatuje z całym sztabem ludzi robi test pokazuje że nie jest chory i i właściwie co Czyj to jednym wolno drugim nie wolno to nie wiem że panie redaktorze Wydaje mi się że osoba która jest profesorem medycyny marszałkiem jego marszałek Senatu powinien być tym przykładem powinien świecić przykładem dla każdego zachowywać się w sytuacji kryzysowej szef Parlamentu Europejskiego udał się właśnie na dwutygodniową kwarantanny zamknął się w swoim mieszkaniu nie będzie prowadził obrad a tutaj mamy z drugiej strony senatu który jedzie na narty które bierze ze sobą całą ekipę idzie idzie potem na zwykły oddział SOR z tego co rozumiem żeby się zgłosić do do badania wydaje się że chyba wszystkie podstawowe reguły o których mam codziennie mówi minister zdrowia czy wszyscy czytamy w internecie zostały złamane albo co najmniej naruszone