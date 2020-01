Tomasz Frankowski zagłosował za rezolucją. "Ja Wasz hejt wytrzymam"

"(...) Miejcie choć tyle przyzwoitości i nie piszcie obraźliwych komentarzy pod zdjęciami dzieci" - zaapelował Tomasz Frankowski. Europoseł poparł rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie praworządności w Polsce. Teraz walczy z niewybredną krytyką.

"Rezolucja unijna to nie rezolucja przeciwko Polsce, a przeciwko działaniom rządu, który niszczy polskie prawo. To dążenie do zaprzestania łamania praworządności, a nie szczucie na własny kraj. Zapamiętajcie tę zasadniczą różnicę" - napisał na Facebooku Tomasz Frankowski.