Wideo Najnowsze tomasz ciachorowski + 2 aktorzykoronawirus Klaudiusz Michalec 42 min. temu Tomasz Ciachorowski musiał pozmieniać plany. Mówi o trudnej sytuacji aktorów w dobie koronawirusa Tomasz Ciachorowski obchodził ostatnio swoje czterdzieste urodziny. Nie tak wyobrażał sobie to święto. Musiał odwołać imprezę, którą planował... Rozwiń a mojej państwa gościem jest tyle … Rozwiń Transkrypcja: a mojej państwa gościem jest tyle Tomasz ciachorowski Chciałoby się powiedzieć że szczęśliwy Czterdziestolatek i aktor jednocześnie Dzień dobry Tomaszów Dzień dobry można być zarówno w których jest Jaki aktor M jak się okazuje ważne i w dodatku szczęśliwi dodatku szczęśliwym Tak potwierdzam 40 urodziny i niedawno obchodziłeś te zaczną datę urodziny powiedz mi czy tak wyobrażałem sobie świętowanie tychże urodziny czy raczej planowałeś się zupełnie inaczej je spędzić miałem inne plany przyznaję i nie tak miały wyglądać moje 40 urodziny była zaplanowana impreza na którą miałem zaprosić wszystkich swoich znajomych bliskich przyjaciół rodzinę bo to jednak mogła okrągły jubileusz ale nie udało się było bardzo kameralnie koronawirus trochę zepsuł ocieplany No pokrzyżował mi plan ale myślę że wszyscy pokrzyżował plany ten koronawirus tata pandemia a która której chyba się nikt nie znaczy nikt nie spodziewał się że ona przybierze aż takie rozmiary No i właśnie o ten pandemie od izolacji chciałem się ciebie zapytać czy jak sobie radzisz w dobie koronawirusa jak spędzasz w niej staram się traktować ten okres jako przywilej ja mam w końcu czas na zrobienie wszystkich swoich wszystkich rzeczy których do tej pory nie miałem czasu zrobić albo składałem je na na wieczne jutro zaległości czytelnicze jakieś filmowe i zacząłem w końcu zająć się swoim kręgosłupem tak na poważnie Codziennie robię Ćwiczenia które miałem wykonywać mój fizjoterapeuta zadawałam do domu zestaw których nigdy nie wykonywałem z braku czasu a teraz mam Miałem okazję tym kręgosłupem się zająć i mam czas dla swojego psa i na naukę języków i na jaki chyba w słuchanie się w ciebie zastanowienie się nad tym czego chcę od życia kim w ogóle jestem to jest taki wiesz czterdziestka przez jest takim momentem przełomowym w życiu kiedy zaczynasz Jakie pytania zadawać staram się żyć aktywnie mam tutaj w domu taką domową siłownię którą sobie sam zorganizowałem mam wieży nie którą którą posiadam od wielu wielu lat ale do tej pory służyła służyła Google jako wieszak na ubranie nie brakuje ci tego życia takiego normalności tej że możesz sobie wyjście do baru do restauracji do części do tego mi tego bardzo brakuje Ja też jestem osobą bardzo społeczną natomiast Dziękuję Bogu za możliwość komunikowania się z moimi przyjaciółmi za pomocą chociażby Skypa albo komunikatorów Ale mam przyjaciół mam niektóre znajomych którzy którym naprawdę to doskwiera i którzy są blisko jakiejś depresji i naprawdę nie potrafią poradzić z izolacją z tym że czują się samotni ale też też to jest kryzys innego rodzaju jakiś taki dotyka ich egzystencjalny kryzys No takie jakieś czarne myśli ma akurat mnie te czarne myśli nachodzą jeszcze kontynuując ten wątek co ci zabrał koronawirus kto mi zabrał koronawirus zgraja miałem teraz w marcu i kwietniu pierwsza która po zadaniu takiego pytania przyszła mi do głowy to wszystkie te spektakle które miałem zagrać nie zdjęciowe które miałem zaplanowane właściwą mój kalendarz został wyzerowany ale tak totalnie bez rolowane chociażby Marcin Januszkiewicz ostatnio napisał że musiał znaleźć inną pracę żeby się móc utrzymać czy to jest czy koronawirus czy pandemia jest problemem też dla aktorów z pewnością na pewno nie dla wszystkich jest problemem Bo są Aktorzy którzy są na etatach i I tak dostają garze comiesięczną garaże z teatru chociaż nie Białystok taxi więc goła gaża to pewnie starcza i na zaspokojenie podstawowych potrzeb są Aktorzy którzy mają oszczędności i żyją z oszczędności i nie są zmuszeni nie mają noża na gardle Krótko mówiąc ale generalnie tak to dotknęło Wszystkich nas bo w tej chwili na jedynym zarobkowania jakiegokolwiek zarobkowania dla mnie są nagrania by osoby które mogą wykonywać z domu ale jest to jest tego niewiele więc tak naprawdę 99% swoich dochodów chwili ten który został nakręcony w tej chwili po prostu nie ma nie ma nie nie mam jakichkolwiek dochodów i podobnej sytuacji tak naprawdę jest to wielu aktorów z tego co obserwuję No bo właśnie Tatry pozamykane perspektywy Właśnie chodzi o to właśnie ta Perspektywa jest jest najbardziej dla mnie znaczy na 2 miesiące wszystko zostało zamrożone nadana na kilka tygodni Okej rozumiem teraz tylko pytanie co dalej bo mężczyzny mieczem na to że jesienią wrócimy do teatrów a to też nie jest powiedziane że nie ma będzie znowu druga fala zachorowań dokładnie a poza tym są Ja dzisiaj dzisiaj na przykład w lesie zauważyłem że ludzie naprawdę omijają szerokim łukiem jeżeli już w tej chwili lęk przed innymi o przed obcymi osobami to czy czy jesienią czy ludzie naprawdę nawet jeżeli będziesz w miarę bezpiecznie to czy ludzie będą tak chętnie chodzić do teatrów Znaczy wiesz ja nie wiem czy czy czy czy to wszystko wróci do normy Zastanawiam się czy znasz na przykład swoich wśród swoich znajomych aktorów takie osoby które mówią w tej chwili jakby nie mam co ze sobą zrobić nie mam oszczędności muszę szukać pracy gdzie indziej Muszę podrzucić to co kocham na rzecz tego co niezbyt kocham ale z tego będę miał teraz jakieś pieniądze i strona oprócz wspomnianego Marcelina Mickiewicza w takim w tej chwili nie przychodzi do głowy i jeżeli ta sytuacja potrwa jeszcze miesiąc 2 to pewnie takich przypadków będzie będzie dużo Cały czas mamy nadzieję że to się jakoś że to wszystko wróci do normy wcześniej czy później mamy taką nadzieję że to się stanie wcześniej niż później ja usłyszałem takie plotki że być może pod koniec maja a być może w czerwcu wrócimy na plany zdjęciowe też z zachowaniem jakiś zasad bezpieczeństwa i i na razie nie wiem na ile te plotki są prawdziwe i to wszystko wszystko zależy od tego jak jak i ile będzie zachorowań mogę jeszcze w domu sobie zorganizować taką mi nie siłownię jesteś osobą aktywną chodzisz na siłownię ale ostatnio widziałem też na Instagramie bodajże mówiłeś o o zresztą w ogóle Twoje włosy Ostatnio mam wrażenie się stały tematy nr 1 w tym chciałbym jechać ale widziałem że próbowałeś chyba sam też się obciąć dobrze zrobiłem tak zgadza się tutaj pod tym troszeczkę grzywkę i i boki ma sałatą sobie przejechałem to organizmy Zanim wrócę na plan zdjęciowy będzie trzeba pójść do fryzjera który który mi tutaj te schody wyrówna ale i tak siedzę w domu głównie naczynie nie muszę tutaj eksponować Perfekcyjnej fryzury okres kwarantanny to dla ciebie Z tego co obserwuję też twoje media społecznościowe to jest takie okres gdzie możesz jeszcze więcej czasu poświęcić chociażby akcje charytatywne zaangażowanie się w takie akcje charytatywne jak to wygląda w tej chwili u ciebie Bo tak ciekawe co to wydech u ciebie jest naprawdę masa na na profilach to prawda chcę zawsze było Skoro chętnie współpracuje z różnymi funkcjami teraz te fundacje też są nie najlepszej sytuacji pewnie w akcji do której pijesz Mam tu na myśli zbiórkę dla Tosi i Korona SMA też się narodziła spontanicznie ja robiłem porządek w szafie który miałam też już zaplanowany od kilku tygodni i i w końcu przedstawiłem te szafy swoją garderobę i akurat dostałem telefon od koleżanki która zaapelowała do mnie żeby nagłośnić zbiórkę dla Tosi długo nie myśląc uznałem że okej mogę to na głośnik na stojak na swoich Social mediach Ale przy okazji mogę zrobić coś więcej i zorganizowałem bazarek dla Tosi przez najbliższy tydzień można wchodząc na media dostać się na na aukcje na Allegro gdzie wyprzedaje rzeczy ze swojej szafy na czasu tak licytacji cały dochód z tej licytacji będzie przeznaczony na leczenie Tosi które jest bardzo kosztowne to jeszcze na koniec Te krótko czego nauczył ciebie koronawirus i jak myślisz czego nauczy nas Polaków w koronawirus sobie zawsze wydawało się nam że odosobnienie musi oznaczać jakąś karę czasem ta samotność może być dla nas darem i tak to Staram się traktować A czego się nauczyliśmy naród Eko Polacy jest chyba nie wiem za wcześnie chyba taką snuć taką diagnozę Mam nadzieję że będzie lepiej że to nas jednak nauczy może więcej empatii może z większym szacunkiem będziemy podchodzili do do do różnego rodzaju zagrożeń ale też do do świata i naszej planety nie wiem no Mam Mam Mam nadzieję że to pójdzie tą drogą Dziękuję bardzo Tomek za rozmowę bo jej państwa gościem był jakoś musieliśmy szczęśliwy 4 aktor Tomasz ciachorowski Dziękuję bardzo dziękuję za rozmowę