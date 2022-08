Toksyczne wodorosty na karaibskich plażach. Niepokojące wideo z drona

Rekordowa ilość wodorostów zaatakowała w tym roku Ocean Atlantycki. Karaibskie wybrzeża od Puerto Rico po Barbados pokryły tony brunatnych alg, które niszczą dziką przyrodę, dławią przemysł turystyczny i uwalniają toksyczne gazy. Ponad 24 miliony ton sargassum pokryło Atlantyk w czerwcu. Dl porównania w maju było to 18,8 mln ton. To nowy historyczny rekord. Naukowcy twierdzą, że potrzebne są dalsze badania, aby ustalić, dlaczego poziomy sargassum w regionie osiągają takie poziomy, ale Karaibski Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych zauważył, że możliwe czynniki obejmują wzrost temperatury wody w wyniku zmiany klimatu oraz nawozów azotowych i ścieków. Duże masy wodorostów mają poważny wpływ na środowisko, przy czym rozkładające się glony zmieniają temperaturę wody i równowagę pH, a także prowadzą do spadku populacji trawy morskiej, raf koralowych i gąbek. Badacze są również zaniepokojeni losem zagrożonych żółwi, a niektóre umierają zaplątane w wodorosty lub nie mogą złożyć jaj, gdy piasek pokrywa mata alg. Marlon Jones, mieszkaniec Long Beach na południowym wybrzeżu Barbadosu, powiedział, że "smród jest nie do zniesienia, szczególnie w nocy".

Rozwiń