To ważny szczyt dla Putina. "Rosja zaczyna tracić wpływy i panowanie nad tym obszarem"

"Rosjanom zależy, by te kraje nie uciekły im w kierunku innych sojuszy"

- To, co robi Rosja, to raczej nie jest pomysł na budowanie jakiegoś sojuszu antyamerykańskiego czy antyzachodniego. Jest to bez wątpienia pomysł na skonsolidowanie swoich własnych wpływów w tym rejonie - podkreśla.