Propagandowa obsesja Kremla

Maria Zacharowa to kolejna przedstawicielska reżimu Putina, która poruszyła kwestię dostaw pocisków ze zubożonym uranem z Wielkiej Brytanii do Ukrainy. W środę wieczorem były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew czynił aluzje, że "ta decyzja przybliża nas do nuklearnej apokalipsy".