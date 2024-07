To tutaj zrobiono makabryczne zdjęcie. Według miejscowych to Jacek Jaworek

- Nigdy w to nie uwierzę - odpowiada na pytanie o wyrzuty sumienia Jaworka kobieta, z którą rozmawiamy na cmentarzu, na którym pochowano ofiary napastnika. - Nie kogoś, kto zastrzelił swoją rodzinę. Ktoś wyłożył go policji na widelcu. Może dlatego, że sami tyle lat nie potrafili go znaleźć? To przecież nie był żaden Rambo, żeby się ukrywał tyle lat. To nie dziki zachód - dodaje.