To tam widzi problem z Janem Pawłem II. "Nie do obrony"

Reportaż TVN24 "Franciszkańska 3" dowodzi, że Karol Wojtyła posiadał wiedzę na temat wykorzystywania seksualnego w Kościele. Jak podkreślał w programie "Newsroom" WP teolog dr Sebastian Duda, mimo to ówczesny metropolita krakowski miał m.in. decydować o przenoszeniu do innych diecezji księży, którzy ostatecznie za swoje czyny byli skazywani prawomocnym wyrokiem. - Typowe działania systemu kościelnego. To było tuszowanie tego, co było przestępstwem. Z punktu widzenia Ewangelii to się wydaje nie do usprawiedliwienia - mówił publicysta "Więzi". Jego zdaniem powoduje to, że Karol Wojtyła "nie różnił się od wielu innych biskupów", którzy ukrywali przestępstwa, co powodowało, że "działał według schematu wpisanego w system". - To jest nie do obrony. To nie było postępowanie chrześcijańskie. O tym pontyfikacie na pewno nie będzie można mówić bez tych spraw - kwitował teolog.