"To sytuacja skandaliczna". Bartosz Arłukowicz ostro o projekcie PiS ws. mandatów

- To sytuacja skandaliczna. Wiem, po co to robią - żeby straszyć, spacyfikować tych wszystkich, którzy protestują przeciwko temu rządowi. Nie chodzi o żadne mandaty drogowe, chodzi o to, by wystraszyć ludzi, którzy mówią: nie, którzy mówią: dość - mówił były minister zdrowia, europoseł PO Bartosz Arłukowicz, komentując kontrowersyjny projekt PiS, który zakłada rezygnację z możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego. - Jestem przekonany, że większość sejmowa, która dzisiaj rządzi, nie dopuści do tego, by te chore pomysły weszły w życie. Mamy oświadczenie publiczne Jarosława Gowina, który powiedział, że nie poprze tego rozwiązania. Mam nadzieję, że wytrwa w tym postanowieniu - dodał Arłukowicz.

Rozwiń