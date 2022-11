To robota Rosjan? Zjawisko w Laponii oszołomiło obserwatorów

Niebieska poświata wynikiem działań militarnych

Teoria, że niebieska poświata to rodzaj zorzy, szybko upadła. Świetlna wstęga pozostawała bowiem nieruchoma. Eksperci doszli więc do wniosku, że musi to być skutek rosyjskich testów międzykontynentalnych pocisków balistycznych. W dniu, w którym niebieskie światło zostało zauważone, na Morzu Białym rosyjski okręt podwodny o napędzie atomowym testował pocisk balistyczny Buława.